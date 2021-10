Bayreuth erwartet im BBL-Pokal ALBA Berlin: "Hätte einfachere Lose gegeben"

Am 13. oder 14. November treten die Oberfranken, die im Achtelfinale am Dienstag die Hamburg Towers ausschalteten (93:84), zu Hause gegen den deutschen Meister an. "Ich bin froh, dass wir den Heimvorteil bekommen haben", sagte der Österreicher Korner: "Wir haben gesehen, was mit den Fans in der Halle möglich war. Deshalb der Aufruf, die Halle für das Spiel voll zu machen."