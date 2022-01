BBL-Pokal: Gastgeber Alba spielt zweites Halbfinale

Gastgeber und Titelfavorit Alba Berlin tritt beim Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) im zweiten Halbfinale gegen die Niners Chemnitz an. Das Spiel findet am 19. Februar ab 19.30 Uhr statt, zuvor treffen die Löwen Braunschweig auf die Hakro Merlins Crailsheim (16.00). Das Finale wird am 20. Februar (15.00) ausgetragen (alle kostenfrei bei MagentaSport). Das gab die BBL am Donnerstag bekannt.