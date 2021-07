easycredit BBL: ALBA Berlin startet gegen Bonn - Top Four im Februar

Der deutsche Meister ALBA Berlin eröffnet die neue Saison in der easycredit Basketball Bundesliga (BBL) mit einem Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn. Noch ist wegen der Hallenverfügbarkeit nicht klar, ob das Duell am 23. oder 24. September stattfindet. Pokalsieger Bayern München beginnt zu Hause gegen ratiopharm Ulm (25. September). Das gab die BBL am Montag bekannt.