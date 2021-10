Basketball: Bayern springen an die Spitze

Nach dem Sieg im deutschen EuroLeague-Duell bei Alba Berlin hat Pokalsieger Bayern München in der Basketball Bundesliga (BBL) den nächsten Erfolg geholt. Bei medi Bayreuth gewann das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Sonntag mit 87:78 (44:46) und sprang zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.