Testphase bis Ende Januar: BBL geht gegen unsportliches Verhalten vor

Die Basketball Bundesliga (BBL) geht künftig gegen unsportliches Verhalten beim Vortäuschen von Fouls vor. Das gab die BBL am Dienstag bekannt, nachdem sich die 18 Klub-Geschäftsführer mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen hatten. Bis zum Ende der Hinrunde Ende Januar werden ehemalige Nationalspieler und Schiedsrichter in einer Testphase ein Gremium bilden, das sich strittige Szenen am Spieltag anschauen wird.