BBL-Chef Holz: "Geisterspiele werden nicht verhandelbar sein"

Die Diskussion um mögliche Einschränkungen von (Sport-)Veranstaltungen hat vor den Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag wieder an Fahrt aufgenommen. Holz beobachtet die Entwicklung insgesamt mit Sorge. "Es gibt einmal die Auswirkungen auf den Spielbetrieb. Da sind wir bislang sehr gut durchgekommen", sagte der Funktionär: "Und es gibt die andere Facette, die Zuschauersituation. Die ist in der Tat schwierig."