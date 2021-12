Alba nach Niederlage gegen Bayern selbstkritisch: „Phasenweise nicht clever“

Nun geht es für beide Klubs in der EuroLeague weiter. Die Bayern spielen am Mittwoch bei Olympiakos Piräus (19.00 Uhr) und am Freitag bei Roter Stern Belgrad (20.45). Alba tritt am Dienstag (20.45) bei Real Madrid und am Freitag (19.00/alle MagentaSport) gegen ZSKA Moskau an.