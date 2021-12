Basketball, easyCredit BBL: Bayern holen Rivers als Ersatz für Hilliard zurück

"K.C. ist ein vertrautes Gesicht, er lässt uns diesen Verlust dank seines High-Level-Werdegangs kompensieren", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi: "Er wird sich in eine Kabine einfügen, die er bereits kennt. Wir sind sehr glücklich, ihn wieder in München zu haben. So erhält Darrun die Zeit, seine Knieprobleme vollständig auszukurieren."