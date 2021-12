BBL: München patzt - Bonn neuer Tabellenführer

Die Telekom Baskets Bonn haben den Patzer ihres direkten Konkurrenten Bayern München genutzt und die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) übernommen. Durch ihren achten Sieg in Folge beim 115:90 (44:47) gegen die Syntainics MBC Weißenfels sprangen die Bonner am Sonntagabend an Ex-Meister München vorbei auf Platz eins. Die zuvor punktgleichen Bayern verloren überraschend bei den Hakro Merlins Crailsheim 68:77 (37:40).