Basketball, easyCredit BBL: Neunter Sieg in Serie - Bonn marschiert weiter

Das 89:83 (53:40) gegen die Löwen Braunschweig war bereits der neunte Erfolg in Serie für das Team von Trainer Tuomas Iisalo, das am zweiten Weihnachtsfeiertag Bayern München an der Liga-Spitze abgelöst hatte. Vorübergehend bauten die Bonner ihren Vorsprung damit auf sechs Punkte aus. (Service: Ergebnisse der BBL)