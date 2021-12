Zipser arbeitet am Comeback: "Die letzten Wochen waren Hölle"

Basketball-Nationalspieler Paul Zipser steckt nach seiner Hirnoperation mitten im zähen Kampf um sein Comeback. "Die letzten zwei, drei Wochen waren Hölle, weil's gefühlt nicht nach vorne ging", sagte der 27-Jährige in einem Interview mit MagentaSport. Zipser hatte sich in der vergangenen Woche bei der Jahreshauptversammlung von Bayern München erstmals seit dem Eingriff Anfang Juni wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.