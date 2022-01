Basketball, easyCredit BBL: Bayern stolpern gegen Chemnitz

Die Bayern verloren gegen die Niners Chemnitz am Sonntag durch einen 1:11-Lauf in den letzten Minuten überraschend 63:65 (42:31), das Team von Trainer Andrea Trinchieri versäumte es damit, nach Punkten zu den Bonnern aufzuschließen. Diese können am Abend gegen die Hamburg Towers weiter davonziehen.