BBL-Boss Holz appelliert an die Politik: Spiele mit Fans "kein Treiber der Pandemie"

Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball Bundesliga (BBL), fordert auch wegen der „schwierigen finanziellen Situation“ der Klubs wieder mehr Zuschauer in den Hallen. „Es muss an dieser Stelle erlaubt sein, in Richtung der Politik darauf hinzuweisen, dass unsere Spiele mit Zuschauern kein Treiber der Pandemie waren“, wurde Holz in einer Mitteilung der Liga zitiert.