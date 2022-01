Oldenburg zieht die Notbremse: Drijencic wird abgelöst

„Mladen hat sich große Verdienste erworben und sich in einer Weise hier eingebracht, die über das Normalmaß hinausgeht. Er hat enormen Anteil an den Erfolgen, die wir in den vergangenen Jahren gefeiert haben“, so Schüller. Der langjährige Trainer habe es nicht verdient, „sich komplett aufzureiben“. Abaz (48) wurde in Sarajevo geboren und kam 2019 nach Oldenburg.