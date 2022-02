Basketball: Bayern verlängern mit Geschäftsführer Pesic

In Pesics Amtszeit holten die Münchner drei Meistertitel und zwei Pokalsiege. Zudem gelang die erstmalige Play-off-Teilnahme eines deutschen Teams in der EuroLeague (2020/21). Seit der laufenden Saison hat der FC Bayern in die Königsklasse als A-Lizenz-Inhaber und Shareholder ein festes Startrecht.