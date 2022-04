Basketball: München bleibt dran, Frankfurt steigt ab

Die Basketballer von Bayern München haben in der Bundesliga den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri bezwang am Mittwoch Syntainics MBC Weißenfels mit 86:78 (49:41) und bleibt in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn. München feierte den zwölften Heimsieg der Saison und trifft am Samstag auf den Tabellennachbarn aus Ludwigsburg.