Nach EuroLeague-Highlight: Bayern verlieren in Hamburg

Die Bayern, die am Donnerstag im Viertelfinale der EuroLeague durch einen überraschend klaren Sieg beim FC Barcelona (90:75) zum 1:1 ausgeglichen haben, kämpften sich in Hamburg nach dem schwachen ersten Viertel (13:24) wieder heran. Für den Sieg reichte es am Ende nicht, bester Werfer der Gäste war Deshaun Thomas (28 Punkte).