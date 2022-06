Basketball: Weiss bleibt DBB-Präsident

Ingo Weiss bleibt vier weitere Jahre Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Der 58-Jährige wurde am Sonntag auf dem 57. Bundestag in Hamburg einstimmig wiedergewählt, auch die Vizepräsidenten Armin Andres (Leistungssport), Werner Lechner (Finanzen/Steuern und Versicherungen/Digitalisierung) und Lothar Bösing (Bildung/Schiedsrichterwesen) bestätigte das Plenum in ihren Ämtern.