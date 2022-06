BBL: ALBA Berlin Finalfavorit gegen den FC Bayern? Trincheri mit klarer Meinung

„Sie sind der große Favorit, haben 157 Mal nacheinander gewonnen“, sagte Trinchieri über den Gegner und übertrieb maßlos, doch die Serie ist beeindruckend. Alba hat in der Bundesliga seit dem 27. März nicht verloren, danach gelangen keine 157, aber 17 Siege in Folge. Der bislang letzte am vergangenen Freitag.