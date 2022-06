Drei Matchbälle: Alba vor dem dritten Titel in Folge

Die bayerische Festung gestürmt, drei Matchbälle mitgenommen: Alba Berlin liegt auf Meisterkurs. Die Hauptstädter setzten sich am Dienstag auch in Spiel zwei des Finalklassikers der Basketball Bundesliga (BBL) bei Bayern München mit 71:58 (38:26) durch und sind nur noch einen Sieg vom elften Titel entfernt. Am Freitag (19.00 Uhr/Sport1 und MagentaSport) kann in Berlin bereits die Entscheidung fallen.