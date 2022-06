BBL: Oldenburg holt Russell zurück in die BBL

„DeWayne ist ein gestandener Spieler, der sich nicht nur in unserer Liga sondern auch in Italien und in der BCL (Champions League, d.Red.) durchgesetzt hat“, sagte der neue Baskets-Trainer Pedro Calles: „Mir gefällt sein Charakter: DeWayne ist hungrig auf Siege und nimmt sich viel vor. Mit seiner Art zu spielen, passt er sehr gut zu uns, da wir mit Tempo und Aggressivität agieren wollen.“