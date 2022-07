Basketball: Rubit bleibt bei den Bayern

Der Power Forward war im Vorjahr von Zalgiris Kaunas/Litauen nach München gewechselt. Rubit, von 2014 bis 2019 in Tübingen, Ulm und Bamberg unter Vertrag, kam in der BBL 2021/22 auf einen Schnitt von 10,6 Punkten pro Spiel. In der EuroLeague waren es 10,5.