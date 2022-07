BBL: Oldenburg holt US-Amerikaner Teague

Teague hatte in den USA am College bei der UNC Asheville und bei den Baylor Bears, mit denen er 2021 die Meisterschaft gewann, überzeugt. Trotz eines Vertrages bei den Utah Jazz reichte es nicht für die NBA, über die Salt Lake City Stars (G-League) kam Teague nach Oldenburg. „Die BBL ist eine der wettbewerbsfähigsten Ligen in Europa“, sagte er.