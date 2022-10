Basketball: Bayern verlieren auch zweites EuroLeague-Match

Die Basketballer von Bayern München haben auch ihr zweites Saisonspiel in der EuroLeague verloren. Der Viertelfinalist der Vorsaison unterlag am Donnerstagabend beim italienischen Vize-Meister Virtus Bologna 63:66 (32:34). Zuvor hatte München zum Auftakt in eigener Halle gegen Fenerbahce Istanbul ein 62:74 kassiert.