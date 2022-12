Bonn ärgert die Weltklasse - Iisalo "superstolz"

Durch ihren achten Sieg im neunten Spiel schoben sich die Bonner in der Basketball Bundesliga (BBL) wieder an Meister Alba Berlin (beide 8:1), der am Samstag Platz eins erobert hatte, und dem FC Bayern (8:2) vorbei. Und das vier Tage nach dem Erfolg beim türkischen Klub Pinar Karsiyaka in der Champions League (89:80).