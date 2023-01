BBL: FC Bayern meldet sich zurück

Eine Woche nach der herben Niederlage in Ludwigsburg haben sich die Basketballer des FC Bayern in der Bundesliga zurückgemeldet. Bei Brose Bamberg gewann der Vizemeister aus München am Sonntagabend 94:87 (51:43) und festigte durch den zwölften Sieg im 16. Saisonspiel den dritten Tabellenplatz.