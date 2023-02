Basketball: Bonn bleibt an Alba dran

Die Telekom Baskets Bonn bleiben in der Basketball Bundesliga (BBL) Spitzenreiter Alba Berlin auf den Fersen. Die Baskets gewannen am Sonntag bei den Rostock Seawolves mit 77:62 (46:34) und zogen nach Siegen wieder mit dem Titelverteidiger aus Berlin gleich. Dieser hatte am Samstag beim 89:81-Erfolg gegen die EWE Baskets Oldenburg vorgelegt. (NEWS: Alle Infos zur BBL)