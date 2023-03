BBL: Bonn nutzt Gunst der Stunde

Die Telekom Baskets Bonn haben die Gunst der Stunde in der Basketball Bundesliga (BBL) genutzt und sich an der Spitze leicht abgesetzt. Der Tabellenführer gewann am Sonntag bei den Fraport Skyliners in Frankfurt mit 88:61 (44:32), nachdem Meister Alba Berlin tags zuvor Platz eins durch ein 71:76 (43:43) gegen Pokalsieger Bayern München hatte abgeben müssen.