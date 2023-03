BBL: Löwen entzaubern die Niners am 22. Spieltag

Am 22. Spieltag gelingt den Basketball Löwen Braunschweig ein 83:73-Auswärtssieg bei den NINERS Chemnitz, womit die Gäste wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelten.

Überragend bei den Löwen war die mannschaftliche Geschlossenheit an diesem Abend. Gleich fünf Spieler punkteten zweistellig, wobei sich Divine Myles mit 18 Punkten zum Topscorer der Partie kürte.

Bereits zur Hälfte befanden sich die Gäste auf der Siegerstraße und gingen mit einem beruhigenden 13-Punkte-Vorsprung in die Kabine. Vor allem das zweite Viertel mit gerade einmal neun NINERS-Punkten war defensiv ein Meisterstück der Löwen.

In der Tabelle liegen die Löwen weiter auf Rang 16 und damit dem letzten Nichtabstiegsplatz, haben nun aber wieder zwei Punkte Vorsprung auf die FRAPORT Skyliners. Diese müssen am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Telekom Baskets Bonn in der BBL antreten.