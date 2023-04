BL: ALBA Berlin und die Telekom Baskets Bonn duellieren sich um Ligaführung

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem deutschen Basketball-Meister Alba Berlin und den Telekom Baskets Bonn an der Bundesliga-Spitze geht weiter.

Titelverteidiger Berlin eroberte am Ostersonntag nach einer Nacht die Tabellenführung durch einen 91:78 (47:46)-Arbeitssieg über die BG Göttingen zurück, nachdem Herausforderer Bonn am Vortag die Spitze vorübergehend durch seinen zwölften Ligasieg in Serie mit 87:76 (35:39) bei den EWE Baskets Oldenburg übernommen hatte.