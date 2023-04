BBL: Alba hält den Anschluss an Spitzenreiter Bonn - Oldenburg gegen Heidelberg von der Rolle

Meister ALBA Berlin ist seiner Favoritenrolle in der Basketball Bundesliga (BBL) gegen die Fraport Skyliners gerecht geworden und bleibt Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn auf den Fersen.

Bei den akut abstiegsbedrohten Frankfurtern gewannen die Hauptstädter am Sonntag 79:61 (42:33) . Bereits am Mittwoch bietet sich für Berlin die Chance, mit einem Sieg gegen die Würzburg Baskets zum Tabellenführer aufzuschließen.

Doch Mattisseck weiß auch: „Wir dürfen uns in der BBL keine Fehler mehr erlauben, um am Ende Erster zu sein.“ Ein Heimvorteil in den Playoffs bis ins Finale sei das Ziel.