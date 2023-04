BBL: Bayern München siegt in Ulm

ratiopharm Ulm hat im Kampf um eine gute Platzierung in der Basketball-Bundesliga einen Dämpfer bekommen.

In der heimischen Arena verloren sie gegen die favorisierten Gäste vom FC Bayern Basketball mit 59:77 (29:37) und konnten somit keinen Rang gut machen , während München auf Platz drei verbleibt.

Dabei starteten die Schwaben zunächst gut in die Partie und gingen schnell mit 4:0 in Führung. Doch die Münchner drückten in der Folge vermehrt aufs Tempo und konnten sich bis zum Ende des ersten Viertels bereits auf 26:18 absetzen.