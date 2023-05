Alba gegen Ulm: 1-1-1-1-1 statt 2-2-1

Das Play-off-Viertelfinale in der Basketball Bundesliga (BBL) zwischen Meister Alba Berlin und ratiopharm Ulm wird in einem anderen Modus als die drei übrigen Duelle ausgetragen. Das Heimrecht wechselt nach jedem Spiel, darauf einigten sich die Klubs mit der BBL. Eigentlich hätte Alba zum Auftakt zwei Heimspiele gehabt.

Eigentlich hat das in der Hauptrunde besser platzierte Team zuerst zwei Heimspiele, danach folgen zwei Auswärtsspiele und ein mögliches entscheidendes Duell wieder in eigener Halle. Es heißt in der Best-of-five-Serie also grundsätzlich 2-2-1, bei Alba (2. der Hauptrunde) gegen Ulm (7.) hingegen 1-1-1-1-1.

Los geht die Serie am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in Berlin, am Mittwoch (17. Mai) wird in Ulm gespielt, am Freitag (19. Mai) wieder bei Alba. Die möglichen Partien vier und fünf wurden für den 24. und 26. Mai angesetzt.