Alba selbstkritisch: "Darf uns nicht passieren"

Nach dem kapitalen Fehlstart in die Play-offs der Basketball Bundesliga (BBL) steht Meister Alba Berlin gehörig unter Druck. „Wir müssen aus dieser Partie lernen und uns schnell an die Intensität der Play-offs gewöhnen“, sagte Trainer Israel Gonzalez zum 64:88 (44:42) gegen ratiopharm Ulm: „Unser Gegner hat mit mehr Einsatz gespielt.“

Eigentlich hätte der Titelverteidiger nun die Chance, in einem zweiten Heimspiel auf 1:1 zu stellen. Da die Mercedes-Benz Arena aber belegt ist, musste die Reihenfolge geändert werden. Es geht nun nach Ulm, es droht das 0:2 in der Best-of-five-Serie.

"Zwar liegen wir jetzt in der Serie hinten, aber es steht erst 0:1. Am Mittwoch können wir es in Ulm besser machen", so Gonzales, "darauf liegt unser Fokus." Der Spanier weiß genau, wo er ansetzen muss: "19 Ballverluste für uns und 14 Ulmer Steals sprechen eine deutliche Sprache."