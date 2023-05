BBL: Bamberg verlängert Vertrag mit Trainer Amiel

Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat den Vertrag mit Cheftrainer Oren Amiel um zwei Jahre verlängert. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Das zweite Jahr sei dabei an die Erfüllung sportlicher Ziele geknüpft. Der aus Israel stammende Amiel steht seit November 2021 bei den Bambergern an der Seitenlinie, in dieser Saison verpasste der neunmalige deutsche Meister die Play-offs als Tabellenzehnter knapp.