Ulm selbstkritisch: „Vielleicht der richtige Zeitpunkt“

Ulm hatte Hauptrundensieger Bonn im Auftaktspiel der Best-of-five-Serie überrascht, war im zweiten Auswärtsspiel am Sonntag aber chancenlos. "Wir haben alles anders gemacht als in Spiel eins", kritisierte Gavel, "unser Auftritt darf so nicht nochmal passieren." Sein Team habe es dem Gegner "zu einfach gemacht. Das ist eine Finalserie, und wir müssen anders auftreten".