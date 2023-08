BBL: Montagspiele und weniger Tip-off-Zeiten

Die Basketball Bundesliga (BBL) führt zur kommenden Saison Montagspiele ein und reduziert die Anzahl verschiedener Tip-off-Zeiten. Am Wochenende finden künftig insgesamt sieben Begegnungen am Samstag und Sonntag statt, freitags und montags wird jeweils ein Spiel ausgetragen. Alle Partien zeigt der neue TV-Partner Dyn live.

Am Freitag und am Montag geht es um 20.00 Uhr los, an Samstagen finden die Spiele um 18.30 und 20.00 Uhr statt. An Sonntagen starten die Begegnungen um 15.30, 17.00 und 18.30 Uhr.