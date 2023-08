ALBA Berlin: Svenja Brunckhorst soll Frauen-Basketball vorantreiben

Die 31-Jährige übernimmt nach der Premierensaison der Hauptstädterinnen in der Bundesliga die neu geschaffene Leitungsposition als Managerin für den Mädchen- und Frauenbereich.

Zunächst wird sie den Klub weiter auch als Spielerin vertreten und sich dann ab 2024/25 in Vollzeit ihrer neuen Aufgabe widmen.

Und fügte an: „Wir haben viel in professionelle Strukturen investiert und eine grandiose erste Bundesligasaison gespielt. Wir entwickeln mittlerweile so viele engagierte Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen wie kaum ein anderer Verein.“ Nun solle der nächste Entwicklungsschritt erreicht werden.