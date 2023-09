Alba Berlin: „Im Attacke-Modus fühlen wir uns am wohlsten“

"Ich mag, dass wir in einer gänzlich anderen Position als im letzten Jahr sind. So richtig hat uns keiner auf dem Zettel", sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi vor dem Auftakt am Donnerstag (20.00 Uhr/Dyn) bei den MLP Academics Heidelberg: "Das ist ein Modus in dem wir uns wohler fühlen. Wenn es darum geht, etwas zu verwalten, ist es nicht so unsere Position. Im Attacke-Modus fühlen wir uns am wohlsten."