Pesic nach WM-Triumph: "Wir müssen nichts anderes machen"

Die BBL habe, so Pesic "sportlich in den letzten Jahren große Schritte gemacht". Man zähle zu den Top 3 in Europa, aber "um dort anzukommen, wo die spanische oder die türkische Liga sind, braucht es einen europäischen Erfolg. Der Sieg der Telekom Baskets Bonn in der Champions League im letzten Jahr war der erste große Schritt, aber es braucht auch Erfolge in der höherklassigen EuroLeague oder im Eurocup", sagte der frühere Nationalspieler.