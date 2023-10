FC Bayern springt nach Sieg an die Spitze der BBL - ALBA Berlin kann aber noch kontern

Nach der nächsten Enttäuschung auf europäischem Parkett hat Bayern München zumindest in der Basketball-Bundesliga (BBL) Kurs gehalten. Der Pokalsieger schlug am Sonntag die Würzburg Baskets 87:64 (42:34) und setzte sich durch den vierten Sieg im fünften Saisonspiel an die Tabellenspitze.