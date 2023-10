Basketball, BBL: Bonn-Krise spitzt sich zu! Pleite auch bei Aufsteiger Vechta

Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen katastrophalen Saisonstart hingelegt.

Nach der Pleite bei Rasta Vechta verlor der Vizemeister am Mittwoch beim 76:88 (28:39) gegen die Tigers Tübingen auch das Duell mit dem zweiten Aufsteiger. Damit hat Bonn jetzt schon so viele Niederlagen auf dem Konto wie in der gesamten Hauptrunde 2022/23.