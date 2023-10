Basketball: Weitere Ausfälle in Tübingen

Die Tigers Tübingen kämpfen nach der Rückkehr in die Basketball Bundesliga (BBL) weiter mit großen Verletzungsproblemen.

Christoph Philipps musste am linken Knie operiert werden, bei Aatu Kivimäki wurde im linken Fuß ein Teilriss der Plantarfaszie festgestellt. Beide Spieler fehlen dem Aufsteiger mehrere Wochen.

Ebenfalls noch zwei bis drei Wochen steht Kriss Helmanis den Schwaben wegen einer Prellung in der rechten Schulter nicht zur Verfügung. Dagegen kehrt Mateo Seric nach seinem Ende August erlittenen Mittelhandbruch an der rechten Hand in Kürze ins Mannschaftstraining zurück.