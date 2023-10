BBL: Meister Ulm gewinnt Topspiel gegen Alba

Titelverteidiger ratiopharm Ulm hat sich im Topspiel der Basketball Bundesliga (BBL) gegen Alba Berlin durchgesetzt und ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz geschickt. Der Überraschungsmeister gewann am Samstag nach einem starken Schlussviertel mit 100:88 (49:52) gegen die Albatrosse und setzte mit dem dritten Sieg in Serie seinen perfekten Saisonstart fort.