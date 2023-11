BBL: ALBA vergoldet Olinde-Jubiläum

Der frühere Basketball-Meister ALBA Berlin ist wieder in die Erfolgsspur und an die Bundesliga-Spitze zurückgekehrt. Vier Tage nach der EuroLeague-Niederlage beim spanischen Vertreter Valencia Basket (71:79) setzte sich das Hauptstadt-Team in der Meisterschaft zum Abschluss des sechsten Spieltages bei seinem vierten Liga-Erfolg nacheinander mit 97:81 (49:49) bei Erstliga-Rückkehrer Tigers Tübingen durch.