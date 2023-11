BBL: Chemnitz baut Siegesserie aus und ist Tabellenführer

Die Niners Chemnitz sind nach dem 15. Pflichtspielsieg in Serie an die Tabellenspitze der Basketball-Bundesliga geklettert. Beim 96:87 (45:40) gegen die Veolia Towers Hamburg war Wesley van Beck mit 25 Punkten der erfolgreichste Chemnitzer.

Vier Siege fehlen den Niners noch, um die Rekordserie der Telekom Baskets Bonn aus der vergangenen Saison zu übertrumpfen. Der Champions-League-Sieger hatte zwischen April und Juni 2023 wettbewerbsübergreifend 18 Partien in Serie gewonnen. Im Ligaspiel bei den EWE Baskets Oldenburg am 3. Dezember (18.30 Uhr/Dyn) peilt das Überraschungsteam der Saison Erfolg Nummer 16 an.