BBL: Chemnitz siegt weiter - Bayern auf Rang drei

Die Niners Chemnitz bleiben in der Basketball Bundesliga (BBL) das Maß aller Dinge. Im Duell Spitzenreiter gegen Tabellenschlusslicht gaben sich die Sachsen gegen die Hakro Merlins Crailsheim keine Blöße und siegten am zweiten Weihnachtsfeiertag souverän mit 95:67 (48:40). Für Chemnitz war es der zwölfte Ligasieg in Serie, Crailsheim hingegen steht bei lediglich zwei Erfolgen in 13 Spielen.