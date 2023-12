BBL: Seriensieger Chemnitz feiert zehnten Saisonerfolg

Die Niners Chemnitz haben ihren Siegeszug fortgesetzt und am 11. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) ihren zehnten Saisonerfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore setzte sich am Samstagabend in eigener Halle gegen den neuen Tabellenletzten MLP Academics Heidelberg ungefährdet mit 93:69 (53:34) durch und behauptete damit ihre Tabellenführung.