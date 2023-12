Tübingen setzt weiter auf Aufstiegstrainer Jansson

Die Tigers Tübingen aus der Basketball Bundesliga (BBL) setzen weiter auf Aufstiegstrainer Danny Jansson. Der Rückkehrer hat den auslaufenden Vertrag mit dem Finnen ligaunabhängig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Jansson (44) geht damit im Sommer in seine fünfte Spielzeit in Tübingen.