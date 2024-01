BBL: Bayern zeigt Reaktion - Alba rutscht ab

Bayern München hat seine Siegesserie in der Basketball Bundesliga (BBL) ausgebaut und auf die enttäuschende Heimpleite in der EuroLeague reagiert. Die Münchner besiegten das Schlusslicht Hakro Merlin Crailsheim mit 98:81 (52:38), Carsen Edwards war mit 23 Punkten Topscorer. Der Pokalsieger steht in der BBL nun bei neun Siegen in Folge.